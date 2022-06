Le ministre d’Etat chargé de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni a exposé, ce lundi 27 juin 2021, aux députés de la 8è législature, les grandes orientations du projet de Loi de finances 2023. C’est dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire sur le projet de loi de finances 2023. Occasion pour les représentants du peuple de faire des propositions et recommandations au gouvernement pour l’élaboration du Budget de l’Etat, exercice 2023.

Le Débat d’Orientation Budgétaire sur le projet de Loi de finances 2023 s’est ouvert à l’Assemblée nationale ce lundi 27 juin 2022. Les discussions ont porté sur le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) et se sont tenues avec la participation du ministre d’Etat chargé de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni.

Selon les perspectives économiques pour la période 2023-2025 au Bénin, la politique économique sera axée sur le Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) tout en s’appuyant sur le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 et les acquis du PAG 2016-2021 ainsi que l’agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable dans le cadre de l’atteinte au Bénin des Objectifs de Développement Durable (ODD).

En ce qui concerne le cadrage macroéconomique, trois scénarii sont envisageables pour le Bénin à moyen terme au regard de l’évolution probable de la conjoncture aux plans international, sous régional et de l’évolution prévisible de l’économie béninoise. Il s’agit du scénario de référence, pessimiste ou optimiste.

Le scénario de référence envisage un taux de croissance de 6,2% en 2023 et qui s’établirait autour de 6,0% à l’horizon 2025. Ce scénario prend en compte les tensions géopolitiques et à la situation sanitaire, en considérant toutefois une amélioration du taux de couverture vaccinale de la population et la poursuite de la mise en œuvre des gestes barrières à la propagation de la pandémie.

Le scénario pessimiste qui suppose l’exacerbation des tensions géopolitiques et l’aggravation de la situation sanitaire et la survenance d’autres risques, fait envisager un taux de croissance de l’économie béninoise à 4,7% en 2023 et à 4,8% à l’horizon 2025.

En cas d’atténuation rapide des tensions géopolitiques et la non-survenue d’autres risques, l’économie maintiendrait une croissance vigoureuse et resterait sur le sentier de croissance du PND et du PAG. Ainsi, le taux de croissance s’afficherait à 7,8% en 2023 et atteindrait 9,4% en 2025 pour ce qui est du scénario optimiste.

Selon les prévisions, les ressources totales du budget de l’État devraient croître de 11,4% en moyenne annuelle sur la période 2023-2025 et les dépenses du budget de l’État connaîtraient un accroissement moyen annuel de 5,7% sur la même période.

Les ressources totales du budget général de l’État s’afficheraient à 1739,0 milliards FCFA, soit une hausse de 10,5% par rapport à 2022.

Quant aux dépenses du budget général, elles connaitraient une progression de 4,6%.

Les députés ont recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la production locale d’engrais et autres intrants agricoles ; les dispositions pour assurer la transformation des produits locaux ; d’assurer la disponibilité de terres agricoles de grande superficie sur l’ensemble du territoire national ; de définir une politique spéciale de mise à disposition d’engrais spécifiques destinés aux cultures vivrières ; de faire bénéficier la subvention des 50% aux producteurs agricoles aux guichets des entreprises exerçant dans le même domaine d’activité que la SoNaMA.

Le Débat d’Orientation Budgétaire sur le projet de loi de finances 2023 a également tourné autour de la Stratégie financière des entreprises publiques sur la période 2023-2025 ; de la Stratégie financière des collectivités locales ; la Situation financière de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS) ; les Perspectives du Fonds National de Retraite du Bénin (FNRB), l’Orientation de la stratégie d’endettement, selon le rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.

M. M.

27 juin 2022 par ,