Le gouvernement adopte la Politique nationale de Maîtrise d’énergie

Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 16 juillet 2025, la Politique nationale de Maîtrise d’énergie (PONAME) 2020-2030, actualisée et sa stratégie 2025-2030.

« L’actualisation de la PONAME se justifie principalement par l’évolution du cadre institutionnel du secteur de l’énergie, pour tenir compte de la dissolution de l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie qui était la principale structure administrative opérationnelle dans la promotion et le développement de la maîtrise d’énergie », informe le Conseil des ministres. Selon la même source, sa mise à jour et son opérationnalisation à travers sa stratégie 2025-2030 permettront, à terme, aux consommateurs d’avoir accès à moindre coût aux services énergétiques de qualité, sécurisés, durables et efficaces.

Elle postule en effet qu’« À l’horizon 2030, la maîtrise d’énergie au Bénin garantit la réduction considérable de la consommation, de la dépendance et des dépenses énergétiques sans préjudice de la qualité des services énergétiques ».

La PONAME vise à mettre en place les cadres de planification, d’orientation, de coordination et de suivi-évaluation. Il en découle des actions relatives à l’efficacité énergétique, aux économies d’énergie dans tous les secteurs, aux mécanismes d’intervention plus cohérents. « S’inscrivent dans cette logique, le renforcement des cadres institutionnel et juridique existants, la création des mécanismes de financement en soutien au développement des actions de maîtrise d’énergie en général », ajoute le Conseil des ministres.

A.A.A

16 juillet 2025 par ,