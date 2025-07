Le dossier AKPONNA renvoyé au 22 octobre

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi n’a pas pu examiner le dossier diffamation pour lequel l’ex ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi, a poursuivi son successeur, Paulin Akponna. Et pour cause, la non libération par le requérant, des frais de consignation.

Paulin Akponna, ex ministre de l’énergie, de l’eau et des mines a comparu devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ce mercredi 16 juillet 2025. Ceci, dans le cadre de la plainte déposée contre lui par son prédécesseur, Samou Séïdou Adambi. Selon les informations, le dossier est renvoyé au 22 octobre 2025.

Le plaignant n’a pas libéré les frais de consignation de sa plainte, soit une somme de 300.000 francs CFA ; condition nécessaire pour que le dossier soit examiné par le Tribunal.

Samou Séïdou Adambi a jusqu’au 21 octobre 2025, pour satisfaire cette exigence.

L’affaire diffamation est survenue après les déclarations de Paulin Akponna lors d’un meeting politique à Parakou en juin dernier. Il avait dénoncé ouvertement le siphonage de ressources publiques par ses prédécesseurs. Des déclarations qui lui ont valu son départ au sein de l’équipe gouvernementale.

F. A. A.

17 juillet 2025 par ,