Les victimes invités à préparer leurs pièces justificatives

Les personnes victimes de l’accident de circulation survenu à IITA carrefour le 27 juin 2025, sont invitées à préparer leurs pièces justificatives aux fins d’être dédommagées par la compagnie d’assurance. C’est la recommandation faite lors d’une audience ce mardi 15 juillet 2025.

Le vendredi 27 juin 2025, un accident de circulation survenu à IITA carrefour sur l’axe Cotonou-Abomey-Calavi a coûté la vie à une personne et occasionné 4 blessés. Des dégâts matériels ont été également enregistrés. Le chauffeur du camion, placé sous mandat de dépôt depuis lors, a comparu ce mardi 15 juillet 2025. A la barre, il a évoqué une défaillance au niveau du système de freinage du véhicule à son arrivée sur le carrefour. Ce qui a provoqué l’accident alors que tous les autres usagers étaient à l’arrêt. Le prévenu dans ses déclarations a affirmé avoir testé les freins à une intersection précédente. Face au juge, il a rappelé qu’il a obtenu son permis en 2020 ; et que le véhicule qu’il conduisait était bien assuré.

Le juge a alors demandé aux victimes, notamment celles blessées ou dont les motos ont été endommagées, de préparer leurs pièces justificatives, afin que ces documents soient transmis à la compagnie d’assurance. Pour la victime décédée, le tribunal a invité la famille à désigner un liquidateur et à monter un dossier pour l’assurance.

La prochaine audience est prévue pour le 29 juillet 2025.

F. A. A.

16 juillet 2025 par ,