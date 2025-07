90 nominations à la Présidence et au ministère de la justice

Plusieurs personnalités ont été nommées à la Présidence de la République et au ministère de la justice et de la législation lors du Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2025.

Voici la liste

A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

A l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE) : SINDJI Dagbégnon Lacatus Spéro, Collaborateur de l’AJE

AU MINISTERE DE LA JUSTICE

– A la Direction des affaires civiles et des sceaux : FADE Edibi Adéline Josée, Collaboratrice

– A la Direction des affaires pénales et des grâces : GAYET Laurent Médias Tadé, Collaborateur

DANS LES JURIDICTIONS

– A la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme

PARQUET SPECIAL

1 KADJA KOWENON : 4ème Substitut

2 SANNY Eyitayo Karamatou : 5ème Substitut

– A la Cour Spéciale des affaires foncières

SIEGE

1 GBEDJI Ayédame Moïse : Juge au tribunal

2 SOSSOU AGBONON P. Noette Jonisse : Juge au tribunal

3 GNIMAGNON Osée Ghislain Sèyigbénan : Juge au tribunal

4 SEMANOU Valentine Private : Juge au tribunal

5 OUSSOU-KLOUI Akpome Apolline : Juge au tribunal

6 KOLEGBE Woyénitihoun Carine Pamela : Juge au tribunal

7 ZINSOU Bignon Régis Abimaël : Juge au tribunal

8 HIYANOU Sonagnon Prosper : Juge au tribunal

9 ALLEY Kemal Habir : Juge au tribunal

– PARQUET SPECIAL

1 DANVI Elme Pie : 4ème Substitut

– Au Tribunal de Commerce de Cotonou

SIEGE 1

HOUNZALI Marie-Claire : Juge au tribunal

2 ELISHA Aimé Mozart : Juge au tribunal

3 DOHA Honeste : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou

SIEGE

1 Ahodo Donald Franck : Juge au tribunal

2 KABOURE Pascaline Marlène Omowumi Corine : Juge au tribunal

3 HOUNGUE Hélyette Lydie Kpèdetin : Juge au tribunal

4 KODO Mahouli Bernice Florine : Juge au tribunal

5 HOUNTON Koffi Bruno : Juge au tribunal

6 KOSSOU Bidossessi Dossou Elie : Juge au tribunal

7 SOHOTO Noël : Juge au tribunal

8 ZINVOKPODO N’Nangnon Adémonla Mavly-Young : Juge au tribunal

PARQUET

1 TOGLA Babatoundé Wilfried : 5ème Substitut

– Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto Novo

SIEGE

1 MOUSSA Fadilath : Juge au tribunal

2 KOUGBLENOU Goussanou Arnaud : Juge au tribunal

3 HOUEGBE Jacques : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Pobè

SIEGE

1 ANANI Bessanh Christian : Juge au tribunal

2 SINGBE Bignon Rock : Juge au tribunal

3 OLOFINDJI Olouchègoun : Juge au tribunal

PARQUET

1 FATONDE Benjamin : 2ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Allada

SIEGE

1 KOSSOU Assiba Christelle : Juge au tribunal

2 ODJO Oloutchegoun Aristide Arnaud : Juge au tribunal

3 FOUSSENI Abdoul Djalilou : Juge au tribunal

PARQUET

1 AGBASSAGAN Mahuklo Bienvenue : 3ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Ouidah

SIEGE

1 AHOMADIKPOHOU Sètondji Romuald Landry : Juge au tribunal

2 HLOUAGBE Blawa Rosaline : Juge au tribunal

3 BOKOSSA Comlanvi Henri : Juge au tribunal

PARQUET

1 ZOHOUN Gbètoho Vladimir : 3ème Substitut

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Abomey Calavi

SIEGE

1 HOUEDOKOU Alain : Juge au tribunal

2 AYAMOUDOU SOULE Souraka : Juge au tribunal

3 OBAGOU Tessi Leslly Bonheur Kalogban : Juge au tribunal

PARQUET

1 GUEDEMEY Kpatinde Landry : 5ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Abomey

SIEGE

1 EBOUSSE Jeannette : Juge au tribunal

2 AZADJI Mississoh Bérenger Menahem : Juge au tribunal

3 CHINCOUN Inès Claire : Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Dassa

SIEGE

1 HADONOU Ko-Mensah Landry-Fulbert : Juge au tribunal

2 ADOTE Sourou Hyacinthe : Juge au tribunal

3 TOSSA Hugues Prudent Espoir : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Lokossa

SIEGE

1 HOUESSOU Dossou Joël Guy : Juge au tribunal

2 CHACRAN OKOTI Azize : Juge au tribunal

3 SAMBIENI Eulalie : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Aplahoué

SIEGE

1 HOUNKANRIN Ayimèhouè Jacques Odilon : Juge au tribunal

2 IDRISSOU Wourahi : Juge au tribunal

PARQUET

1 ATANNON Cyriaque : 1er Substitut

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Savalou

SIEGE

1 BESSAN Ayaba Colette : Juge au tribunal

2 CODJO Bienvenu : Juge au tribunal

3 HOUNSOU Zinhoué Hérédia : Juge au tribunal

PARQUET

1 MEVI Bènoukpo Aristide : 2ème Substitut

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Comé

SIEGE

1 ASSOUTO Rock Adelphe : Juge au tribunal

2 ADOKO Fassinou Lionel-Bruel : Juge au tribunal

PARQUET

1 ADANGO Yémalin Christelle : 2ème Substitut

– Au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Parakou

SIEGE

1 DODOMINTIN Charles : Juge au tribunal

2 KAKPO Ayikoué Alain : Juge au tribunal

3 ADJIGBEY Axelle Coralia Fignon : Juge au tribunal

4 SETOUMI Elisée Rodolph : Juge au tribunal

5 DEGLA Tolomê Juslode : Juge au tribunal

6 MITOKPE Roberte : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Djougou

SIEGE

1 TOVIHOUDJI Mahoutin Simon : Juge au tribunal

2 GNACADJA Bénédictus Brian : Juge au tribunal

3 AHOUISSOUSSI Josaphat Boko : Juge au tribunal

PARQUET

1 MBOMA NKWE Odette : Procureur de la République

2 HOUNTONDJI Nonvignon Mathieu : 1er Substitut

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Natitingou

SIEGE

1 CHABI Mondukpè Olabiyi : Juge au tribunal

2 BELLO Zoul Kifl Akambi Adébayo : Juge au tribunal

3 DADAGLO Celza Eméline Ariane : Juge au tribunal

– Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Kandi

SIEGE

1 ADJIBOLA Mouléro Marc : Juge au tribunal

2 OGOUGBE Assiba Brigitte : Juge au tribunal

3 KOUNOUHO Marcson Smile G. Tagnon Juge au tribunal

Au Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Malanville

PARQUET

1 DJESSOUHO Lionel : 1er Substitut

2 AGBAHIDE Minakpon Nestor : 2ème Substitut

16 juillet 2025 par ,