Les nominations prononcées ce mercredi 16 juillet

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 16 juillet 2025, lors de la session ordinaire du Conseil des ministres.

Liste des nominations

Au ministère des Affaires Etrangères

– Directeur général des Relations extérieures : Monsieur Akpé Cocou Marius LOKO

– Directeur général des Affaires consulaires et des Béninois de l’Extérieur : Monsieur Yasséa Nounagnon Ems-Eddy HOUNDEFFO

– Directeur général de l’Attractivité et de la Diplomatie économique : Monsieur Simidélé Sèlidji Seth TEBE

– Directrice de la Planification, de l’Administration et des Finances : Madame Adjiri Emilienne AGOSSA

Au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

– Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation : Monsieur Yacole Guy ATOHOUN.

Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

– Directeur général de la Société béninoise d’Energie électrique : Monsieur Hippolyte EBAGNITCHIE.

16 juillet 2025 par ,