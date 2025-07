L’exemple du Bénin mis en lumière à la 60e session du CAFRAD

En marge des travaux du 16e Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des Institutions de l’Etat, le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou MATHYS a participé, mercredi 16 juillet 2025, à la 60e session du Conseil d’Administration du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD).

Le Bénin se distingue à la 60e session du Conseil d’Administration du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement. Plusieurs délégations présentes à cette session se sont intéressées au processus de modernisation administrative et à l’expérience du pays en matière de réformes administratives et institutionnelles.

Au cours de cette session, le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou MATHYS a apporté un soutien à la feuille de route des réformes institutionnelles présentée par Dieudonné ASSOUVI, directeur général du CAFRAD.

Cette 60e session du CAFRAD a été organisée au lendemain du 16e Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des Institutions de l’Etat. Adidjatou MATHYS, en marge des travaux, a été reçue en audience par la présidente du Conseil d’Administration du CAFRAD, et ministre marocaine chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration.

La ministre a également effectué une visite de courtoisie, jeudi 17 juillet 2025, à son Excellence Joseph AHANHANZO, ambassadeur du Bénin au Maroc.

F. A. A.

18 juillet 2025 par ,