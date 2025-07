Les résultats du CAMES 2025 : 1832 candidats inscrits

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a publié les résultats de la 47e session des Comités consultatifs interafricains (CCI) organisés du 7 au 16 juillet 2025 à N’Djamena au Tchad. Au terme de cette session, 1832 candidats ont été inscrits sur les listes d’aptitude aux différents grades de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Issus des universités, écoles et instituts d’Afrique francophones, ces enseignants ont été promus à divers grades. Parmi eux, des enseignants des Universités d’Abomey-Calavi (UAC), de l’Université de Parakou.

16 juillet 2025