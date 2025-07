Mémoires de centenaires autour de Patrice et Pauline Lumumba

Comme émergeant d’un égrégore insondable, les mémoires de figures marquantes nées en 1925, optées selon une loi insondable sont remontées tour à tour à la conscience depuis le début de cette année 2025. Vérifier que la naissance de chacune des figures rappelées selon un processus particulier à nos souvenirs remonte bien à 1925 comme Patrice Lumumba s’est avéré à chaque fois comme une formalité dont le résultat s’est imposé d’avance. Synchronicité, coïncidence répétitive ? Peu importe.

L’on a voulu effacer la mémoire de Lumumba, mais elle reste omniprésente parmi les vivants comme dans l’ombre qui s’éclaire au milieu de ses « co-naissants ». « Ecoute plus souvent les choses que les êtres … Ecoute dans le vent le buisson en sanglots : c’est le souffle des ancêtres … », rappelait le poète Birago Diop.

Nous évoquons ces mémoires par rang d’aînesse et non selon l’ordre où elles ont émergé à la conscience.

Paulin Soumanou Vieyra né le 31 Janvier1925 au Dahomey (actuel Bénin) est « généralement considéré comme le premier cinéaste d’Afrique subsaharienne ».

Malcom X né le 19 mai 1925 aux USA est un militant politique, défenseur des droits de l’homme afro-américain.

Patrice Emery Lumumba né le 2 juillet 1925 au Congo, figure majeure de l’indépendance de son pays, il est le premier Premier ministre de la république démocratique du Congo.

Frantz Fanon né le 20 juillet 1925 en Martinique est une figure majeure de l’anticolonialisme, fortement impliqué dans les luttes de l’indépendance de l’Algérie.

Celia Cruz née le 21 octobre 1925 à la Havane, s’est érigée comme la reine de la musique afro-cubaine Salsa.

Félix Roland Moumié né le 1 novembre 1925 au Cameroun est considéré comme une figure majeure de la lutte pour l’indépendance du Cameroun.

Claude Meillassoux né le 26 décembre 1925 en France est un sociologue africaniste considéré comme une figure majeure de l’anthropologie économique d’inspiration marxiste.

Tassinon de Kokoyè

A l’époque, durant les premières décennies après l’indépendance, dans le centre-ville de Porto-Novo, au quartier dit Place Kokoyè, la mémoire garde le souvenir d’une restauratrice née vers 1925 qui de l’aube à la tombée de la nuit alimentait ses concitoyens petits et grands. Nos souvenirs sont marqués par l’attention spéciale qu’elle mettait à stimuler ses aides cuisiniers afin que nous les écoliers et les élèves soyons servis promptement et prioritairement pour nous préserver des retards à la reprise des classes ou pour nous renvoyer à nos études de maison en fin de journée. C’était une dame de peu de paroles ; concentrée, comme en communion permanente avec les gestes qu’exigeait l’accomplissement de sa mission. Elle était connue sous le surnom de « Tassinon ». Je ne puis dire si c’était pour désigner la tante de haut rang < ou si c’était pour nommer « A’tassi non », la vendeuse de riz aux haricots, mets qu’elle servait le matin avant la sauce et la pâte de maïs Akassa à midi, en attendant les beignets de haricot, d’igname et de patate douce à la tombée du jour. Nos mères et pères étaient occupés à gagner des sous pour soutenir la famille, mais nous avions une tante de haut rang qui énergisait nos jeunes physiologies de bon matin avec le riz aux haricots nappé de sauce tomate dja.

Que grâce lui soit rendue. En même temps que la force et la puissance, Tassinon de Kokoyè symbolise à nos yeux l’abnégation, le dévouement, le sacrifice au service de la communauté.

Kofi Gnonnui Fanigbodjè

17 juillet 2025 par