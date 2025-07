Les candidats admissibles à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, et qui pour divers raisons, ne peuvent subir les épreuves d’éducation physique et sportive, et classés en situation de cas réservés, sont invités à déposer un dossier à l’Office du Baccalauréat.

Lire le communiqué du DOB

18 juillet 2025 par ,