Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA

L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra retrouver un nouveau souffle grâce à une synergie d’action entre les présidents Patrice TALON et Diomaye FAYE. L’annonce été faite lors du point de presse conjoint animé dans la soirée de ce mardi 15 juillet 2025, par le président sénégalais en visite officielle au Bénin.

Une nouvelle ère s’annonce pour l’Union économique et monétaire ouest africaine. Confrontée à certaines difficultés depuis un moment, l’organisation sous régionale pourra retrouver bientôt ses lettres de noblesse. L’annonce a été faite par le président sénégalais, Bassirou Diomaye FAYE lors du point de presse conjoint animé avec le président Patrice TALON ce mardi 15 juillet 2025. « L’UEMOA - traverse une situation quelque peu difficile qu’il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président TALON et moi, dans les tous prochains jours, d’entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l’organisation et lui donner un nouveau souffle ». Ce travail, précise le président sénégalais, va se faire avec le soutien des autres présidents, membres de l’union.

L’hôte du président TALON n’a pas oublié la CEDEAO, et le dernier un sommet de l’organisation qui, d’après lui, a été « un moment d’échanges constructifs entre les chefs d’Etat ». Selon Diomaye FAYE, les défis qui s’imposent à cette organisation doivent, comme dans le cadre de l’UEMOA, se réformer pour être à même de répondre aux défis de l’époque.

Lors du tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat, Bassirou Diomaye FAYE dit avoir fait un large tour de tous les sujets de coopération bilatéral. Sur le plan multilatéral, les défis qui interpellent la sous-région ont été scrutés.

F. A. A.

16 juillet 2025 par ,