Les Etats-Unis dotent le ministère de la justice de matériel roulant

Les Etats-Unis d’Amérique à travers la représentation diplomatique au Bénin apportent un appui matériel au ministère de la justice et de la législation. Un lot de 5 véhicules a été mis à disposition mardi 15 juillet dernier.

Ce don de matériel roulant selon l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin, est destiné aux procureurs près la Cour d’appel, qui les utiliseront pour mener des enquêtes et rendre visite aux détenus dans les prisons dans le Nord-Bénin. Cette donation s’inscrit dans le cadre d’un programme de 2,3 millions de dollars financé par le gouvernement des États-Unis et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Ce programme selon l’ambassade, vise à améliorer l’administration des tribunaux, à introduire la gestion électronique des dossiers, et à réduire la détention préventive.

La cérémonie de remise de ces véhicules a été présidée par Brian Shukan, ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, et Yvon Detchenou, ministre de la justice et de la législation.

