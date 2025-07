Le CHD-Ouémé se modernise avec une unité de scannographie

L’unité de scannographie du Centre hospitalier départemental de l’Ouémé (CHD-Ouémé) est déjà opérationnelle. Le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN a procédé à son inauguration ce mercredi 16 juillet 2025.

Un équipement ultra moderne pour la prise en charge des patients au CHD-Ouémé. L’hôpital dispose désormais d’une unité de scannographie équipée d’un scanner de marque GE 64 barrettes/128 coupes.

Le joyau selon le directeur, Philéas HOUNNOU intègre une option cardiaque pour les explorations coronariennes. « Il est doté de systèmes intelligents d’information radiologique et communicationnelle bidirectionnel verbal entre le personnel paramédical et le patient. C’est un outil d’imagerie médicale puissant et polyvalent qui offre une meilleure qualité d’image et une vitesse d’acquisition accrue », a expliqué le médecin.

La mise en service de l’unité de scannographie du CHD-Ouémé selon le ministre de la santé, s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions initiées par le gouvernement pour en faire un hôpital moderne et de référence. Benjamin HOUNKPATIN a rappelé dans son intervention, la mise en service récente de l’unité d’oncologie pédiatrique par la Fondation Claudine TALON dans l’hôpital. Cette unité selon les explications du ministre, « prend en charge gratuitement plus de 200 cas de cancers infantiles ».

« Il y a peu de temps, c’était la construction, l’équipement et la mise en service de l’unité de dialyse qui offre des soins quotidiens à plusieurs dizaines de malades, et la mise en place d’un VPSA, un appareil de production d’oxygène médical de grande capacité qui améliore la prise en charge des patients à moindre coût », a rappelé l’autorité ministérielle annonçant le démarrage imminent des travaux de réhabilitation complète de l’hôpital.

Le préfet de l’Ouémé et le maire de la ville de Porto-Novo et plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence, la cérémonie d’inauguration de l’unité de scannographie du CHD-Ouémé.

F. A. A.

17 juillet 2025 par ,