Un recrutement de 115 agents des Eaux, forêts et chasse annoncé

Un recrutement de fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse est annoncé. La décision a été prise ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres.

Du personnel pour les Eaux, forêt et chasse. Le gouvernement a annoncé ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres, un recrutement de 115 agents. Il s’agit selon le communiqué du gouvernement, de quatre-vingt-quinze (95) Gardes Forestiers ; dix (10) Contrôleurs et dix (10) Conservateurs des Eaux Forêts et Chasse. Ces personnels seront déployés après leur formation pour renforcer les capacités d’intervention de la corporation dans les missions à elle dévolues.

