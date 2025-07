Les travaux de rénovation du Stade René Pleven lancés

Le Stade René Pleven sis à Akpakpa dans la ville de Cotonou fera peau neuve d’ici quelques mois. Les travaux de rénovation ont démarré après la décision du gouvernement autorisant le projet de reconstruction le 2 juillet dernier en Conseil des ministres.

La mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021–2026) dans le domaine du sport se poursuit avec la rénovation du Stade René Pleven. L’ouvrage en cours de réalisation est composée d’un terrain principal en gazon synthétique de 45 mm certifié FIFA Quality Pro ; des terrains d’entraînement pour plusieurs disciplines (handball, basketball, volleyball, tennis) ; des vestiaires modernisés, des tribunes couvertes, des guérites, des clôtures sécurisées, et une piscine semi-olympique. Il dispose d’une autonomie en eau, des réseaux techniques, un aménagement paysager et des services voiries. Sa réalisation s’inscrit dans la volonté du gouvernement à offrir des infrastructures sportives modernes à la jeunesse béninoise.

Au terme des travaux de rénovation, le Stade René Pleven a vocation d’être un centre de formation pour les académies sportives ; un terrain pour les compétitions nationales et sous-régionales ; un appui au sport scolaire, universitaire et amateur ainsi qu’un levier économique locale.

Les travaux lancés il y a quelques jours vont durer 9 mois.

F. A. A.

18 juillet 2025 par ,