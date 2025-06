Le 𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝗖𝗘𝗗𝗘𝗔𝗢

Extrait du message du Chef de l’Etat au sommet de la Cedeao à Abuja ce 20 juin 2025

« L’aide internationale n’existe plus et n’existera plus. Le seul moyen pour nos populations de sortir de la pauvreté est de faire les efforts nécessaires pour notre propre développement. Les États-Unis nous donnent une leçon incroyable : nous observons le pays le plus puissant du monde défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration de guerre commerciale lancée par les États-Unis au monde entier est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le Président Trump pour ce coup de fouet qu’il nous donne.

J’ai récemment envoyé mon ministre des Finances porter un message au Président Tinubu pour la préparation de ce sommet. J’ai prié le Président Tinubu d’accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d’intégration. Je voudrais prendre toute la salle à témoin, ainsi que les citoyens du Bénin et du Nigeria, que le Président Tinubu et moi sommes d’accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent effectivement leurs économies. Nous avons donné les consignes nécessaires à nos divers collaborateurs, et maintenant...... »

— 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗼𝗻, 𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗘𝗗𝗘𝗔𝗢, 𝗔𝗯𝘂𝗷𝗮, 𝗰𝗲 𝟮𝟬 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱.

