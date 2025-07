Deux Béninois parmi les officiels retenus par la CAF

Deux arbitres béninois ont été retenus pour officier les matchs de l’édition 2024 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des arbitres centraux et assistants retenus dans le cadre de cette compétition de football à l’échelle du continent.

Adissa Abdoul Raphiou Ligali et Alao Salim, respectivement abrite central et arbitre assistant figurent parmi les officiels retenus par la CAF pour l’édition 2024 de la CHAN. La faîtière du football continental a publié la liste des officiers retenus. Au nombre de 70, on distingue parmi eux 26 arbitres centraux et 26 arbitres assistants, et 18 assistants vidéo.

Avant le démarrage officiel de la CHAN, tous les arbitres retenus participeront à un stage préparatoire dans les pays hôtes pour des exercices théoriques et pratiques.

La CAHN 2024 se déroule du 2 au 30 août 2024 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

F. A. A.

18 juillet 2025 par ,