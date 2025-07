Le bilan de la première session ordinaire de 2025 présenté aux médias

Le bilan de la première session ordinaire de l’année 2025 de l’Assemblée nationale a été présenté aux professionnels des médias lors d’un diner de presse organisé mercredi 17 juillet dernier.

Fin de la première session ordinaire de l’année 2025 de l’Assemblée nationale. La session ouverte conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du Règlement intérieur du Parlement, s’est achevée. Le porte-parole de l’Assemblée nationale, Vitali BOTON, a présenté le bilan aux professionnels des médias lors d’un dîner de presse organisé le jeudi 17 juillet 2025. Cette session d’après lui, a permis aux députés de la 9e législature de tenir au total, 10 séances plénières au cours desquelles, 10 lois ordinaires, 02 résolutions et 14 décrets de ratification d’accords de prêt ont été examinés et adoptés.

Selon le porte-parole de l’Assemblée nationale, au-delà de la production législative et du contrôle de l’action gouvernementale, cette première session ordinaire de l’année 2025 a été également marquée par des événements d’importance stratégique pour le Parlement béninois et, plus largement, pour le rayonnement du Bénin sur la scène régionale et internationale. Il a cité entre autres :

– le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale présenté lors de la séance plénière du vendredi 25 avril 2025, et adopté par « une large majorité des députés » ;

– le Débat d’orientation budgétaire (DOB), pour la période 2026-2028, tenu le vendredi 27 juin 2025. Cette initiative qui s’inscrit dans une logique de gouvernance prospective selon le porte-parole du Parlement béninois, a permis aux députés d’examiner les grands équilibres macroéconomiques prévisionnels du pays, d’analyser les 10 priorités budgétaires à moyen terme, et de faire des propositions pertinentes pour orienter les futures politiques publiques.

Au cours de cette première session ordinaire, deux sommets internationaux ont été organisés au Bénin, témoignant de la place croissante du pays dans les dynamiques parlementaires et diplomatiques à l’échelle continentale. Il s’agit du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) en Afrique, tenu à Cotonou du 14 au 16 mai 2025, et de la 31ᵉ Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), organisée également à Cotonou les 2 et 3 juin 2025. Une rencontre internationale de haut niveau qui a permis de renforcer les liens de coopération entre les parlements francophones africains.

Le renforcement des partenariats institutionnels et le partenariat entre l’Assemblée nationale et les médias ont été abordés au cours du dîner de presse qui constitue désormais « une tribune conviviale » permettant de faire le point, de dialoguer et de renforcer les liens de collaboration entre le Parlement et les médias.

