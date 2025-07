Le Bénin renforce son partenariat avec la Chine à travers l’Atelier Luban

La ministre des enseignements techniques et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE, et une délégation chinoise conduite par l’ambassadeur de Chine près le Bénin, S.E.M. Wei ZHANG, a visité mercredi 16 juillet 2025, les centres de formation au sein de l’Atelier Luban en cours d’installation au Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’Atelier Luban en cours d’installation au Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato va bientôt abriter 4 centres à savoir, un centre d’exercices électroniques, un centre d’exercices électrotechniques, un centre d’application des technologies informatiques, et centre de fabrication industrielle. Fruit de la coopération entre l’Institut Professionnel et Technique de Ningbo en Chine et le ministère béninois des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, l’infrastructure a reçu la visite des autorités ce mercredi 16 juillet 2025, notamment le ministre de tutelle et une délégation de chinois conduite par l’ambassadeur de Chine près le Bénin.

Selon le diplomate chinois, cette visite fait suite à l’accord de don d’équipements et de consommables destinés à la construction de l’Atelier Luban au Bénin. Les équipements offerts selon Wei ZHANG, sont destinés aux activités pédagogiques, à la formation des enseignants, à la création des ressources d’enseignement, aux recherches scientifiques, à la coopération école-entreprise et au service social. Le but visé à l’en croire, est de garantir la qualité de l’enseignement et le niveau de formation des talents.

A travers ce partenariat, le Bénin selon la ministre TOGNIFODE, se positionne progressivement comme un hub régional de formation technique et technologique, capable d’accueillir et de former non seulement ses propres jeunes, mais aussi ceux de la sous-région ouest-africaine. Elle a rassuré les partenaires chinois de l’engagement du Bénin à assurer toutes les dispositions nécessaires pour pérenniser les acquis de cette coopération. « Le Bénin est un pays stable, résolument tourné vers l’avenir, qui sait reconnaître et valoriser ses partenaires stratégiques. Encore une fois, je vous remercie pour cette marque de confiance », a-t-elle laissé entendre.

