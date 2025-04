Cotonou accueille le navire de croisière ‘’ Crystal Symphony’’

Le Crystal Symphony, luxueux navire de croisière, a fait escale pour la première fois à Cotonou, au Bénin, le 25 avril 2025. C’est grâce à une collaboration entre Bénin Tourisme, le Port Autonome de Cotonou, et l’Agence Africaine de Tourisme (AAT).

Le Port Autonome de Cotonou a accueilli le plus grand navire de son histoire. Il s’agit du Crystal Symphony mesurant 238 mètres de long. Il propose à ses passagers des services haut de gamme (suites luxueuses, service quasi-personnalisé, gastronomie raffinée, spa moderne, casino prestigieux). Les passagers ont visité des sites emblématiques à Cotonou, Ouidah et Ganvié. Ils ont découvert le patrimoine culturel et naturel du Bénin. Cette escale marque une nouvelle étape importante dans la stratégie du Bénin pour devenir une destination touristique reconnue. Elle contribue à renforcer l’image du Bénin comme une destination haut de gamme.

