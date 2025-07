Une 3e école pour former les paramédicaux au Bénin

En Conseil des ministres ce mercredi 02 juillet 2025, le gouvernement a autorisé une mission de maîtrise d’œuvre complète pour le projet de construction de l’Ecole de formation en sciences paramédicales au Bénin.

Une troisième Ecole de formation en sciences paramédicales sera bientôt construite au Bénin. Le gouvernement a marqué son accord ce mercredi 02 juillet 2025, pour une mission de maîtrise d’œuvre complète. Cette nouvelle école qui sera adaptée au « contexte béninois », aura pour but de mutualiser toutes les ressources humaines et infrastructurelles existantes ; d’introduire les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et l’apprentissage ; et mettre sur le marché des ressources humaines de qualité en adéquation avec le développement des projets médicaux et la mise en place des pôles d’excellence.

Les professionnels de santé paramédicaux, observe le gouvernement, sont « des cadres agissant sur prescription d’un médecin afin d’accompagner, soigner, préparer, appareiller ou rééduquer les patients ». Mais les deux écoles de formation sont saturées et n’arrivent pas à fournir suffisamment de personnels de ce profil pour combler le déficit des secteurs public et privé. Ces établissements selon l’Exécutif, ne sont en mesure ni d’absorber les demandes des candidats à la formation en sciences paramédicales de base au niveau national, ni de satisfaire les besoins en spécialisation. Et à cette situation, s’ajoute la forte demande du marché international de l’emploi à laquelle certains compatriotes s’intéressent. D’où la nécessité de « faire former des paramédicaux prioritairement orientés vers la résolution des problèmes de santé qui se posent à la population ».

Le projet de construction de cette troisième école de formation des paramédicaux s’inscrit dans l’ambition du gouvernement de faire du système de santé béninois, un système plus performant pour une couverture sanitaire plus efficace et de qualité ; avec des professionnels de santé qualifiés.

