Aurélie Zoumarou échange avec le président du CES

Des échanges entre la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et le président du Conseil économique et social (CES), Conrad Gbaguidi autour de l’inclusion numérique. Les discussions ont porté entre autres sur l’accès aux services digitaux, la vulgarisation du Code du numérique, l’intégration des outils technologiques dans les zones rurales et les opportunités offertes par l’intelligence artificielle pour faciliter les interactions entre citoyens, notamment ceux non alphabétisés, et l’administration publique.

Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et Conrad Gbaguidi ont exprimé une volonté commune de faire du numérique un levier d’équité sociale, en mettant l’accent sur la proximité avec les populations.

