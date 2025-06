L’Union africaine envisage l’organisation d’un atelier de formation à Cotonou

Le Bénin va bientôt abriter un atelier de formation sur l’utilisation de l’outil d’évaluation des États parties à la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration. La proposition a été formulée lors des travaux de la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique (JAFP), tenue du 21 au 23 juin 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

En marge des travaux de la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique, une délégation béninoise conduite par Raphaël AKOTEGNON, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a participé à une séance du Comité technique spécialisé (CTS) n°8 de l’Union africaine. Au terme de cette séance, l’UA, examinant les efforts du Bénin en matière de réformes administratives, envisage l’organisation prochaine, à Cotonou, d’un atelier de formation sur l’utilisation de l’outil d’évaluation des États parties à la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration.

Le choix porté sur le Bénin selon le gouvernement, s’explique par son statut de pionnier : il figure parmi les premiers pays à avoir ratifié la Charte, le 28 mars 2019, avec le dépôt officiel de l’instrument de ratification le 14 mai 2019 auprès du Bureau du Conseil juridique de la Commission de l’Union africaine. « L’objectif de ce futur atelier est de doter les participants d’une compréhension approfondie de la Charte, de ses lignes directrices en matière de reporting, et de l’outil d’évaluation comme levier pour un suivi rigoureux et pertinent de sa mise en œuvre », précise une publication du gouvernement.

« Renforcer l’adaptabilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques dans la prestation de services », c’est la thématique principale au cœur des travaux de la 10e édition de la JAFP. Elle vise trois principaux objectifs. Il s’agit de promouvoir la justice et les réparations comme levier de résilience pour l’Afrique ; de valoriser l’inclusion, la responsabilité et la justice sociale comme piliers du développement durable ; et d’inciter les institutions publiques à adopter des politiques centrées sur le citoyen, basées sur la transparence et une gouvernance réactive.

Cette 10e édition de la JAFP a été l’occasion pour la délégation béninoise de s’enrichir des expériences d’autres Nations africaines et de consolider ses acquis en matière de gestion de la fonction publique d’État et territoriale.

F. A. A.

