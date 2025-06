José TONATO remplace Paulin AKPONNA au ministère de l’énergie

Paulin AKPONNA n’est plus ministre de l’énergie, de l’eau et des mines. Il a été relevé de ses fonctions par un décret ce jeudi 26 juin 2025.

Patrice TALON procède à un remaniement technique de son gouvernement. Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Paulin AKPONNA a été relevé de ses fonctions et remplacé par José Didier TONATO, ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable. La décision a été prise à travers un décret signé du secrétaire général du gouvernement après avoir consulté le bureau du parlement. Le reste du gouvernement selon le décret signé de Edouard OUIN-OURO, reste inchangé.

F. A. A.

26 juin 2025 par