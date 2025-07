Steve Mounié nommé champion UNICEF pour les droits de l’enfant

Le capitaine des Guépards du Bénin Steve Mounié est nommé champion UNICEF pour les droits de l’enfant.

« Steve Mounié rejoint la famille des soutiens de haut niveau de l’UNICEF, mettant sa voix, son image et son influence au service des droits de l’enfant », informe l’UNICEF à travers un communiqué de presse en date du 2 juillet 2025. Le capitaine des Guépards du Bénin devient ainsi Champion UNICEF Bénin. Selon l’UNICEF,Steve Mounié originaire de Parakou et formé en France, « incarne une réussite fondée sur le travail, la détermination et des valeurs fortes ». Père de famille engagé et profondément attaché à son pays, il s’associe à l’UNICEF pour défendre une cause qui lui tient à cœur : donner à chaque enfant du Bénin la chance de réussir.

« J’ai la volonté de m’engager avec la famille UNICEF pour continuer cet engagement que j’ai auprès du peuple béninois et auprès de l’enfance en particulier. C’est important pour moi qu’il y ait des actions concrètes qui bénéficient à la population », a déclaré Steve Mounié lors de la cérémonie officielle.

Steve Mounié est appelé à participer activement aux grandes campagnes de sensibilisation menées par l’UNICEF au Bénin, prendre la parole sur les enjeux majeurs liés aux droits de l’enfant. Il ira aussi à la rencontre des jeunes et des communautés, notamment dans les régions les plus reculées. Le capitaine des Guépards du Bénin va promouvoir les valeurs d’équité, d’éducation, de participation et de protection à travers ses plateformes.

« En tant que Béninois, Steve représente une source de fierté et d’inspiration. En tant que Champion UNICEF, il sera aussi une voix forte pour les enfants et un allié précieux dans nos efforts de plaidoyer. C’est un partenariat porteur d’espoir, de visibilité et d’impact », a affirmé Ousmane Niang, Représentant de l’UNICEF au Bénin. Le mandat de Steve Mounié, volontaire et non rémunéré, s’étend sur une durée initiale de deux ans, renouvelable d’un commun accord.

« Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de l’UNICEF de collaborer avec des personnalités influentes partageant ses valeurs et capables de mobiliser l’opinion autour des enjeux majeurs de l’enfance », indique l’Agence des Nations Unies.

