Une nouvelle Agence pour combler le déficit de viande au Bénin

Une Agence de Développement de l’Élevage des Ruminants a été créée. L’annonce a été faite ce mercredi 02 juillet 2025 en Conseil des ministres.

Le gouvernement entend renforcer la production locale de viande à travers la création de l’Agence de Développement de l’Élevage des Ruminants. Selon les chiffres officiels, « le taux de couverture des besoins en viande par la production nationale est estimé à 49,3 % ». Un niveau encore insuffisant malgré une croissance ces dernières années.

Le déficit s’explique par plusieurs facteurs. Parmi eux, « la persistance de pratiques traditionnelles d’élevage, la dominance de géniteurs à faible performance » ou encore « une alimentation non adaptée », souligne le gouvernement. À cela s’ajoute le besoin en investissements lourds dans les outils de production.

Consciente de ces limites, le gouvernement a fait de la filière viande une priorité pour « assurer la couverture sur le plan national en produits carnés à travers divers projets et programmes destinés à accroître la production locale ».

Mais les efforts actuels souffrent de manque de coordination. « La faible synergie dans la conduite des diverses actions entreprises » et « l’inadaptation des procédures de passation des marchés » freinent les résultats.

L’Agence nouvellement créée aura pour mission d’organiser la filière, d’optimiser les ressources et de maximiser l’impact des interventions. Elle disposera de règles de gestion et de passation de marchés assouplies pour plus d’efficacité.

Le Conseil des ministres précise que « le ministre de l’Économie et des Finances, et le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche prendront les dispositions nécessaires pour en assurer l’opérationnalisation ».

