Mise en place du Répertoire des entreprises et Consultants au profit de l’INF

L’Institut National de la Femme (INF) lance un appel à manifestation pour la constitution de son répertoire de Fournisseurs, de Prestataires, de Consultants et d’Entrepreneurs régulièrement installés ou des personnes physiques de compétences avérées pour la mise en œuvre des différents programmes et projets au titre de l’année 2025 et pour ses marchés en dessous du seuil de dispense. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le dossier complet de constitution de la liste de candidats potentiels à compter du Lundi 30 juin 2025. L’affichage et la réception des candidatures prendront fin le 20 juillet 2025.

3 juillet 2025 par ,