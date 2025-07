Une entreprise publique béninoise spécialisée dans la réalisation et l’exploitation d’infrastructures, en pleine mutation et avec une volonté de dématérialisation et digitalisation de ses process recherche un Directeur des Systèmes d’Informations.

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES (Poste de DSI)

1. CONTEXTE DU RECRUTEMENT

Une entreprise publique béninoise spécialisée dans la réalisation et l’exploitation d’infrastructures, en pleine mutation et avec une volonté de dématérialisation et digitalisation de ses process recherche un Directeur des Systèmes d’Informations.

2. RESPONSABILITES, ACTIVITES ET PROFIL DU POSTE DE DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS

– Mission du poste

Sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur des Systèmes d’Informations définit et met en oeuvre la stratégie informatique de l’entreprise en cohérence avec la stratégie globale. Il garantit la performance, la sécurité et l’évolution du système d’information afin de soutenir la transformation digitale de l’organisation.

–  Principales tâches

Le Directeur des Systèmes d’Informations est chargé de :

• Définir avec la Direction Générale, la stratégie informatique de l’entreprise ;

• Évaluer les besoins des utilisateurs et les traduire en solutions techniques ;

• Piloter des projets d’acquisitions en matériels et logiciels informatiques et prestations ;

• Définir, adapter et mettre en oeuvre les processus, procédures et protocoles informatiques afin d’optimiser l’organisation des flux informatiques au sein de l’entreprise ;

• Élaborer des outils et des méthodes destinées à assurer la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information ;

• Piloter les projets et activités informatiques transversaux en lien avec d’autres services et départements, et animer les échanges pour favoriser la synergie interservices ;

• Établir, suivre et maîtriser les contrats d’externalisation et de sous-traitance informatique ;

• Diriger et encadrer l’équipe informatique ;

• Déterminer et évaluer le budget nécessaire au déploiement de la politique informatique ;

• Anticiper les changements et conseiller la direction ;

• Concevoir, installer et administrer le réseau de communication de l’entreprise.

–  Profil requis

• Bac+5 en informatique, ingénierie, ou équivalent (école d’ingénieurs ou université) ;

• Minimum 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires ou en tant que responsable SI, AVIS D’APPEL À CANDIDATURES (Relance pour le poste de DSI)

avec une expérience confirmée en digitalisation et dématérialisation ;

• Solides compétences techniques (en informatique, en réseaux, en sécurité) et une bonne maîtrise des architectures, systèmes d’information, cybersécurité, ERP, CRM, réseaux ;

• Bonne connaissance des méthodologies de gestion de projet (Agile, ITIL, PMP...) et une expérience dans la transformation digitale, et dans l’élaboration et la gestion de budget ;

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse, et une culture permettant une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et organisationnels ;

• Organisé, rigoureux, capacité à fédérer et à manager une équipe.

3. PROCEDURES DE SELECTION DES CANDIDATS

– La procédure de sélection des candidats suivra les étapes suivantes :

• Étude des candidatures ;

• Présélection des candidatures après étude ;

• Evaluation technique et psychotechnique pour les candidats présélectionnés ;

• Entretiens, sélection et classement des meilleurs candidats.

4. DEPOT DES CANDIDATURES

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à soumettre en seul fichier PDF, leur candidature par mail à l’adresse recrutement.inkrease@outlook.fr au plus tard le lundi 28 juillet 2025 à 17 heures (heures de Cotonou), avec mention dans l’objet du mail : « Recrutement /Poste de DSI ».

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

1. Une lettre de motivation adressée à la gérante du cabinet ;

2. Un curriculum vitae mentionnant clairement les postes occupés, les principales missions et activités réalisées, les compétences en rapport avec le poste et les références professionnelles à contacter ;

3. Copie des diplômes requis pour le poste ;

4. Copie des attestations et/ou certificats de travail ou toute autre preuve des expériences ;

5. Copie de la pièce d’identité en cours de validité.

NB :

• Seules les expériences prouvées seront prises en compte ;

• Les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus et pour fournir un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

• Sauf avis contraire de votre part, par ce processus, nous stockons vos données personnelles après le traitement de votre dossier ;

• Pour toute information, contactez le cabinet Inkrease à l’adresse courriel@inkreaseadvice.com.

