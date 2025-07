FanMilk devient la plus grande entreprise de produits de grande consommation

La société FanMilk, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers a obtenu la certification B Corp, et devient ainsi la plus grande entreprise de produits de grande consommation (FMCG) d’Afrique de l’Ouest. L’annonce a été faite, le jeudi 17 juillet 2025, à travers un communiqué de presse de la direction générale de FanMilk.

La prestigieuse certification mondiale B Corp, décernée cette année 2025 à la société FanMilk dans la région Afrique de l’Ouest. Cette certification selon Lionel Parent, directeur général de FanMilk Ghana & Francos, est devenue la référence pour prouver l’engagement authentique d’une entreprise envers l’impact social et environnemental.

« Apparu aux États-Unis en 2006, le mouvement B Corp s’étend désormais à 103 pays et 160 industries, avec plus de 9 500 entreprises certifiées dans le monde », a-t-il informé soulignant qu’il s’agit d’un « signal clair pour les consommateurs, les employés et les investisseurs qu’une entreprise utilise ses activités comme une force pour le bien.

Pour lui, devenir l’une des plus grandes multinationales d’Afrique de l’Ouest à obtenir le statut B Corp, complète non seulement les piliers du parcours d’impact Danone (DIJ) de l’entreprise, (Santé, Nature et Personnes), mais atteste aussi, ses efforts au plus haut niveau, et reconnus à l’échelle mondiale.

« FanMilk est l’une des cinq seules entreprises ‘FMCG’ d’Afrique de l’Ouest à avoir obtenu cette certification. Le processus de certification B Corp est rigoureux, car il repose sur des évaluations approfondies de l’impact, impliquant les employés, les clients, la gouvernance, les communautés dans lesquelles l’entreprise opère, ainsi que l’environnement. Cependant, il offre une marque de confiance certifiée pour les consommateurs lors de leurs achats », a clarifié Lionel Parent.

Selon Lucy Muigai, Directrice Générale de B Lab Afrique, la certification B Corp décernée à FanMilk, ouvre la voie à d’autres entreprises à poursuivre cette certification. Pour elle, étendre son accréditation aux grandes organisations multinationales est un défi, tant sur le plan juridique qu’opérationnel.

« Cependant, cela élève également les normes des entreprises, incitant les corporations à agir comme une force pour le bien. Nous pensons que la certification de FanMilk dans le secteur local des ‘FMCG’ encouragera davantage de multinationales à créer de la valeur sociale et économique », a-t-elle indiqué.

« Le monde évolue, et il ne suffit plus pour les entreprises de simplement mettre en place des objectifs ESG et d’en rendre compte de manière vague. Les consommateurs attendent des niveaux élevés et vérifiés de performance sociale et environnementale, ainsi qu’une transparence et une responsabilité totales », a souligné, Kayode Adebiyi, Directeur Général de FanMilk Nigeria. Chez FanMilk, la santé de la planète et celle des populations sont interconnectées ; et par conséquent, avoir un impact réel est ce à quoi l’entreprise aspire, a-t-il ajouté.

« La certification B Corp n’est pas seulement un badge d’honneur, c’est un témoignage puissant de l’engagement d’une entreprise envers la durabilité, l’éthique et l’impact positif. Nous sommes fiers de faire partie de cette nouvelle ère de commerce durable – le profit au service d’un objectif ! », a-t-il conclu.

A propos de FanMilk

Fan Milk Plc, une entreprise du groupe Danone, est un fabricant et distributeur renommé de produits laitiers et de boissons en Afrique de l’Ouest. L’entreprise s’engage à fournir des produits rafraîchissants et délicieux à ses clients tout en maintenant des normes élevées de qualité et de durabilité. C’est une « marque patrimoniale » dont les populations en Afrique de l’Ouest gardent de tendres souvenirs d’enfance, et qui demeure fidèle à son engagement de fournir des produits de qualité à ses précieux clients.

F. A. A.

18 juillet 2025 par ,