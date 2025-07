La 7e édition du Mois de la Mode démarre le 23 juillet

Du 23 au 26 juillet 2025, Cotonou vibrera au rythme de la création vestimentaire avec la 7e édition du Mois de la Mode. C’est un événement initié par le gouvernement béninois à travers le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et mis en œuvre par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC).

« Racines & Futur », c’est le thème de la 7e édition du Mois de la Mode au Bénin prévue du 23 au 26 juillet 2025. Créé pour valoriser, professionnaliser et structurer l’industrie béninoise de la mode, l’évènement se positionne désormais comme une plateforme stratégique au service des industries culturelles et créatives. Le Mois de la Mode attire chaque année stylistes, designers, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, photographes, médias, acheteurs et passionnés de mode venus de toute l’Afrique.

Cette 7e édition entend renforcer la position du Bénin comme un pôle créatif africain. Elle s’articule autour d’un programme riche mêlant panels, masterclasses, immersion au sein de la GDIZ et en point d’orgue, le grand défilé ‘’La Nuit de la Mode’’.

Olouwa G, ambassadeur de l’édition 2025

Le styliste béninois Ibrahim Abdel Fadel, alias Olouwa G est l’ambassadeur officiel de cette édition. Il fait partie de cette génération qui redéfinit les codes de la mode en Afrique. Olouwa G a collaboré avec des maisons de renom telles que Hermès, Diesel, Prada ou encore Valentino. Pour lui, « Le Mois de la Mode n’est pas seulement un événement, c’est une tribune. Un espace où nos héritages rencontrent nos aspirations et où la jeunesse créative béninoise peut s’exprimer librement, avec fierté et ambition », déclare-t-il.

Le jeune créateur et influenceur Samir Sabé apportera aussi une dimension interculturelle à l’événement. Avec lui, l’interculturalité et l’influence des créateurs de contenus dans l’écosystème béninois seront au cœur des discussions.

En organisant cette édition, le gouvernement béninois réaffirme sa volonté de faire des arts et de la culture un levier de développement et de rayonnement international. Le Mois de la Mode s’intègre pleinement à la stratégie de valorisation de la marque-pays « Bénin, un monde de splendeurs ».

Akpédjé Ayosso

Programmation de la 7e édition du Mois de la Mode

16 juillet 2025 par ,