Le Bénin rejoint le réseau mondial anti-corruption de l’ONU

Le gouvernement a validé, ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des ministres, l’adhésion du Bénin à l’initiative GlobE Network.

Lancé en 2021 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le réseau GlobE Network vise à renforcer la lutte contre la corruption à l’échelle mondiale. Le Bénin a marqué son adhésion au réseau ce 16 juillet 2025.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, cette initiative a pour « principal objectif de faciliter la coopération transnationale dans les affaires de corruption », et de « permettre aux autorités de détecter, enquêter et poursuivre plus efficacement les infractions liées à la corruption transfrontalière ».

Le Bénin, en tant qu’État partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, est donc éligible à intégrer ce réseau. Le GlobE Network est en effet « ouvert à toutes les autorités chargées de l’application de la loi anti-corruption des États ayant souscrit à la Charte des Nations Unies ».

En adhérant à ce dispositif, le pays pourra bénéficier de « possibilités de partage de connaissances entre pairs » et surtout d’un « accès à une plateforme sécurisée d’échanges d’informations », souligne le gouvernement.

Pour concrétiser cette démarche, « le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés d’accomplir les diligences nécessaires à sa formalisation ».

16 juillet 2025 par ,