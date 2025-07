Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou

Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et conviviales dans divers domaines. Cette coopération vieille de plusieurs décennies sera renforcée dans le domaine commercial. L’annonce a été faite mardi 15 juillet 2025, par le président sénégalais au cours d’une visite officielle à Cotonou.

Bassirou Diomaye FAYE effectue depuis ce mardi 15 juillet 2025, sa première visite officielle à Cotonou. Le président sénégalais après sa descente d’avion, a été reçu par son homologue béninois, Son Excellence Patrice TALON. Avec lui, il a examiné plusieurs sujets sur la coopération bilatérale.

Bassirou Diomaye FAYE a salué au cours du point de presse conjoint, les relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et son pays, le Sénégal. Ces relations, a-t-il souligné, sont « très cordiales et conviviales ». Et avec le président TALON, il entend œuvrer à leur amélioration dans le domaine commercial.

La situation sécuritaire très préoccupante dans la sous-région, n’a pas été occultée lors des échanges entre les deux présidents. Et sur le sujet, Bassirou Diomaye FAYE, conscient des difficultés que connait le Bénin dans ce sens, a exprimé sa solidarité au président TALON et à tout le peuple Béninois.

Plusieurs autres sujets d’intérêts communs, ont été abordés par les deux chefs d’Etat.

F. A. A.

16 juillet 2025 par ,