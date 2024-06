Signature d’un Mémorandum d’entente entre le Bénin et l’Arabie Saoudite

Le Bénin et le Royaume d’Arabie Saoudite disposent désormais d’un Mémorandum d’entente de coopération pour la promotion des investissements directs. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Adjadi BAKARI, et le vice-ministre saoudien de l’investissement, Ibrahim ALMUBARAK, ont procédé à la signature du document lundi 10 juin 2024.

Un Mémorandum d’entente sur la coopération en matière de promotion des investissements directs signé entre le Bénin et le Royaume d’Arabie Saoudite. Le document signé lundi 10 juin 2024, permet aux deux parties d’encourager les investissements de leurs citoyens et de leurs entreprises dans les deux pays, conformément à leurs législations respectives. « Les parties coopèrent dans des domaines tels que l’échange d’informations statistiques relatives aux investissements et aux opportunités commerciales disponibles, et l’échange de lois et de réglementations relatives aux possibilités d’investissement direct ainsi qu’à l’amélioration du climat d’investissement dans les deux pays », renseigne une publication du gouvernement. L’accord selon cette publication, prévoit « l’organisation d’expositions, d’ateliers, de conférences et d’autres événements visant à développer la coopération dans le domaine de l’investissement et encourage l’échange de visites et d’expertise ». Trois (03) principaux piliers indispensables pour susciter la confiance des investisseurs sont érigés. Il s’agit de la sécurité, la prévisibilité et la transparence.

A travers ce Mémorandum d’entente, le Bénin et le Royaume d’Arabie Saoudite redynamisent leur coopération, vieille de plusieurs décennies.

