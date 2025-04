Le dédoublement de la route Sèmè-Porto-Novo à un taux d’exécution de 70 %

Les travaux de dédoublement de la route Sèmè-Porto-Novo (10 km) évoluent à grands pas pour le bonheur des usagers de la route et des riverains. La réalisation de ce projet déjà à 70 % de taux d’exécution permettra entre autres de faciliter la circulation et améliorer la sécurité routière entre les villes de Cotonou et de Porto-Novo ; de promouvoir le commerce local et d’améliorer les performances du corridor Abidjan- Lagos. L’objectif est d’achever les travaux en juillet 2025.

15 avril 2025 par