L’ABMed recrute à 13 postes

L’Agence béninoise du médicament (ABMed) lance un recrutement pour renforcer son équipe pour mieux appliquer la politique pharmaceutique du Bénin.

Treize postes sont à pourvoir dans le cadre du recrutement lancé par l’Agence béninoise du médicament (ABMed). Il s’agit de cinq (05) pharmaciens diplômés d’État, deux (02) médecins vétérinaires, un (01) spécialiste en contrôle des marchés publics, un (01) auditeur interne, un (01) assistant en gestion des ressources humaines ainsi que trois (03) conducteurs de véhicules administratifs.

Les candidats doivent être de nationalité béninoise, maîtriser l’outil informatique et le français, et faire preuve de rigueur, d’adaptabilité et d’esprit d’équipe.

Une bonne connaissance du secteur pharmaceutique constitue un avantage.

Le dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies légalisées des diplômes et attestations, un certificat de nationalité, un acte de naissance sécurisé et un casier judiciaire récent.

Tous les dossiers doivent être déposés en ligne, exclusivement via la plateforme officielle du service public : https://service-public.bj/public/services/service/PS01487, entre le 4 et le 18 juillet 2025.

Le processus de sélection se déroulera en deux étapes. Une première phase de présélection sur dossier, suivie d’un entretien oral pour les candidats retenus.

Les diplômes des candidats admis seront soumis à une vérification d’authenticité.

Les intéressés peuvent consulter la rubrique « Opportunité » sur le site abmed.bj ou contacter l’Agence au +229 01 64 85 83 / 01 51 20 98 15.

M. M.

9 juillet 2025