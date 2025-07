Véronique TOGNIFODE renouvelle sa confiance à Evelyne QUENUM

Le Directeur de Cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Hervé Tété NANI a procédé jeudi 10 juillet au nom de l’autorité ministérielle, à l’installation des membres de l’Autorité centrale en matière d’adoption internationale en République du Bénin (ACAIB). Sans surprise, la première autorité du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a renouvelé sa confiance à celle qu’elle a précédemment positionnée à la présidence de la structure pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. Cela se comprend parfaitement au regard du nouvel élan qu’a donné la présidente Evelyne QUENUM à cette structure sensible par sa vocation ; assurer la phase administrative des adoptions nationales et internationales. Sous l’impulsion de la présidente Evelyne QUENUM et sous le leadership de la Ministre Véronique TOGNIFODE, l’Autorité centrale est sortie de sa léthargie et a définitivement pris son envol, pour le bonheur des adoptants. Désormais la phase administrative des adoptions est conduite avec rigueur et professionnalisme. À compter de ce jour, Evelyne QUENUM reprend les rênes de la structure pour un mandat de trois (03) ans. À la présidente et à tous les autres membres, le Directeur de cabinet a adressé, au nom du Ministre TOGNIFODE ses félicitations et encouragements. Elle les a invités à travailler de manière à relever les défis qui leur incombent dans un contexte national et international marqué par le respect strict des droits de l’enfant en général, et de l’enfant ayant perdu la protection parentale en particulier.

Outre la représentante de la Ministre des Affaires Sociales qui en assure la présidence, l’Autorité centrale est composée du représentant du Ministère des Affaires Etrangères qui est le vice-président, du représentant des organisations de la société civile opérant dans le domaine de la protection de l’enfant qui en est le premier rapporteur, le deuxième rapporteur est le représentant du Ministère de la Justice et de la Législation. À ces personnalités s’ajoutent les représentants du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, et deux représentants des réseaux des organisations de la société civile opérant dans le domaine de la protection de l’enfant.

Le mandat des membres de l’Autorité centrale nommés par décret court, à compter de la date de leur installation

SESSINOU A.

