Patrice Talon présente ses condoléances au peuple nigérian

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a présenté ses condoléances au peuple nigérian suite au décès de l’ex-président Muhammadu Buhari ce dimanche 13 juillet 2025.

« J’ai appris ce jour, avec tristesse, le décès du Président Muhammadu BUHARI avec qui j’ai eu l’occasion de travailler au raffermissement des liens entre le Bénin et le Nigeria », a écrit le président Patrice Talon via une publication sur sa page Facebook.

L’ex-président du Nigéria est décédé ce dimanche 13 juillet à Londres des suites d’une longue maladie. Militaire et homme d’État nigérian, le défunt est passé de vie à trépas à l’âge de 82 ans.

Le président béninois présente au peuple frère du Nigeria et à ses autorités, « nos condoléances les plus attristées et leur assure notre proximité priante ».

