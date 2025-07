Voici l’agenda de Bassirou Diomaye FAYE à Cotonou

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE effectue dès ce mardi 15 juillet 2025, une visite officielle à Cotonou, la première depuis son arrivée au pouvoir en avril 2024. Il sera reçu par son homologue béninois, le président Patrice TALON pour un tête-à-tête.

Bassirou Diomaye Diakhar FAYE à Cotonou ce mardi 15 juillet. Le président sénégalais effectue sur invitation de son homologue du Bénin, une visite officielle à Cotonou.

Selon un communiqué de la Présidence de la République du Bénin, il sera reçu dans la soirée de ce mardi 15 juillet au Palais de la Marina, par le président Patrice TALON pour un tête-à-tête. Les deux Chefs d’État aborderont des questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux, dans un contexte régional marqué par des défis communs et des aspirations partagées en matière de paix, de développement et d’intégration sous-régionale.

Au terme de leur rencontre, une déclaration conjointe à la presse est prévue. Elle permettra de partager les conclusions majeures des échanges et de réaffirmer l’engagement des deux États à œuvrer ensemble pour un avenir commun fondé sur la solidarité, la prospérité et la stabilité en Afrique de l’Ouest, renseigne la Marina.

F. A. A.

