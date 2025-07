Hugues Sossoukpè attendu à la CRIET ce lundi

Arrêté en Côte d’Ivoire puis extradé au Bénin, le journaliste et activiste béninois, Comlan Hugues Sossoukpè sera auditionné ce lundi 14 juillet 2025, par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Comlan Hugues Sossoukpè attendu à nouveau devant le procureur spécial de la CRIET ce lundi 14 juillet 2025. Le journaliste et activiste arrêté en Côte d’Ivoire puis confié aux autorités béninoises devrait répondre à une convocation du Parquet spécial. De sources proches de la juridiction spéciale, on apprend que les charges retenues contre lui devraient être précisées au cours de cette nouvelle audition.

Extradé au Bénin après son arrestation en Côte d’Ivoire, Comlan Hugues Sossoukpè est gardé à la prison civile de Ouidah. Ses avocats, à travers un communiqué publié dimanche 13 juillet 2025, ont fustigé le mutisme des autorités ivoiriennes et béninoises dans cette situation. « L’absence totale d’information officielle des autorités, en dépit de la gravité de la situation, contraste singulièrement avec les exigences de transparence et de respect de l’État de droit », ont-ils écrit.

Le journaliste et activiste a été auditionne par le procureur spécial après son extradition au Bénin, vendredi 11 juillet dernier. C’est au terme de cette audition qu’il a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Ouidah.

F. A. A.

