Le ministère du travail et de la fonction publique a publié la liste définitive des candidats retenus pour le concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’Etat au profit du ministère de l’économie et des finances (MEF). Selon la programmation qui est faite, le corps des élèves contrôleurs budgétaires compose les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025 au centre unique de composition du CEG Sainte Rita à Cotonou.

Détails sur les listes et les horaires de composition à l’adresse ci-dessous

https://travail.gouv.bj/page/communiques/concours-de-recrutement-de-172-fonctionnaires-de-letat-au-profit-du-ministere-de-leconomie-et-des-finances-2507154252-336

15 juillet 2025