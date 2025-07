Un différend entre un tailleur et son client devant le tribunal

Le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a examiné, ce mardi 15 juillet 2025, un litige opposant un tailleur-couturier à l’un de ses clients. En cause : des tenues non cousues et des tissus présumés emportés.

Tout est parti d’un désaccord. Le tailleur n’a pas respecté les délais de confection des tenues de son client. Lassé d’attendre, le client décide de reprendre ses pagnes. Il se rend à l’atelier et récupère ses tissus en présence de l’apprenti du tailleur. Quelques jours plus tard, le tailleur dépose une plainte, accusant le client d’avoir emporté non seulement ses propres tissus, mais aussi d’autres pagnes. Il évalue le préjudice à 261.000 FCFA.

À la barre, le client a nié fermement les accusations, affirmant n’avoir récupéré que les pagnes qu’il avait lui-même déposés. Le ministère public, soucieux de la manifestation de la vérité, a demandé à la victime de faire comparaître son apprenti, témoin clé dans cette affaire. Il n’a pas pu présenter son apprenti à l’audience. Au regard des faits et considérant l’absence de preuve tangible, le ministère public a requis la relaxe du client. Le verdict a été mis en délibéré pour le 29 juillet 2025.

