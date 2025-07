Une version provisoire de la LEI transmise à la CENA

Quelques statistiques de la Liste électorale informatisée (LEI) devant servir à l’organisation des élections générales de 2026 au Bénin ont été transmises ce lundi 14 juillet 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) et la Commission électorale nationale autonome s’affairent pour une organisation réussie des élections générales de 2026 au Bénin. Les deux institutions ont franchi une étape importante du processus électoral ce lundi 14 juillet 2025. Et ce, conformément aux dispositions de la loi électorale au Bénin qui prévoit la mise à la disposition de la CENA, des statistiques de la LEI environ 180 jours avant le scrutin.

Selon Sacca Lafia, président de la CENA, il s’agit d’un instrument « provisoire » qui permet à son institution, de peaufiner ses statistiques à ce qu’ils contiennent le nombre d’urnes, le nombre d’isoloirs, et une idée plus ou moins précise du nombre de bureaux de vote et du nombre d’électeurs.

Les données transmises à la CENA selon le directeur général de l’ANIP, couvrent l’ensemble des électeurs inscrits, y compris ceux de la diaspora. Les statistiques mises à disposition incluent une répartition par département, commune, arrondissement, village ou quartier, centre et poste de vote. Suivant les explications de Aristide Adjinacou, l’ANIP a également introduit une répartition par genre (hommes/femmes) dans le fichier mis à la disposition de la CENA. Ceci, en réponse à une demande spécifique de l’institution. Les statistiques transmises à l’en croire, peuvent évoluer car, en dépit de la transmission de données à la CENA, les citoyens ont encore la possibilité de faire des transferts de centres de vote dans les prochaines semaines. Les opérations d’enrôlement se poursuivent également afin de permettre à tous les citoyens non encore inscrits, d’intégrer la liste électorale avant la clôture officielle.

Les deux institutions ont réaffirmé au cours de la cérémonie de remise, leur engagement à collaborer pour garantir des élections transparentes, inclusives et apaisées à tous les Béninois.

F. A. A.

