Le ministre des Affaires étrangères effectue un voyage officiel à Paris

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari effectue le jeudi 17 juillet 2025, une visite officielle à Paris. Il va rencontrer son homologue français, Jean-Noël Barrot, au Quai d’Orsay, siège du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Vers le renforcement de l’axe Cotonou-Paris. Le ministre des Affaires étrangères effectue dans ce cadre, une visite officielle à Paris le jeudi 17 juillet prochain. Cette visite stratégique sera l’occasion d’examiner avec son homologue français, les relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et la France.

De sources concordantes, on apprend que les questions sécuritaires seront au menu des échanges entre les deux personnalités. Les discussions entre Olushegun Adjadi Bakari et Jean-Noël Barrot devraient porter sur des projets conjoints dans les domaines économique, éducatif et culturel.

F. A. A.

