Une fausse proche de la présidente du parti RN arrêtée

Une femme a été écrouée après de fausses promesses de nomination au nom de Claudine Prudencio, la présidente du parti Renaissance Nationale (RN).

Après sa présentation au Procureur de la République, mardi 8 juillet 2025, une femme a été placée sous mandat de dépôt pour des infractions d’« usurpation de titre et escroquerie ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause ne serait pas seule. Elle fait partie d’un réseau de personnes qui, laissant croire à de prétendus liens avec Claudine Afiavi Prudencio la présidente du parti Renaissance Nationale (RN), se rapprochaient des citoyens, leur promettant des postes de responsabilité en échange d’argent.

La présidente du parti RN a dénoncé le 12 juin dernier une usurpation de son identité. Claudine Afiavi Prudencio mettait en garde contre « des individus mal intentionnés usurpant (son) nom et invoquant de fausses proximités » dans le but de soutirer de l’argent à des citoyens, des personnalités et même à des magistrats.

