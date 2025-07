Le gouvernement engagé à venir à bout de la menace terroriste

L’armée béninoise viendra à bout de la menace terroriste. Le secrétaire général adjoint, et porte-parole du gouvernement a réitéré l’engagement de l’Exécutif à œuvrer à l’éradication totale de groupes d’assaillants qui perturbent la quiétude des paisibles populations depuis quelques années dans la partie septentrionale du pays.

Les 24 et 28 juin 2025, les Forces spéciales de l’armée béninoise ont lancé une double offensive qui a permis de neutraliser quelques terroristes, et de démanteler leur base. Se prononçant sur la question de la lutte contre la menace terroriste dans le pays lors d’une rencontre avec la presse ce vendredi 04 juillet 2025, le porte-parole du gouvernement a souligné qu’il s’agit de coups de force qui ne sont qu’à leur début. Il a réitéré à l’occasion, l’engagement de l’armée, et par-delà, du gouvernement, à venir à bout de la menace djihadiste. Booster la menace terroriste hors du territoire national selon Wilfried L. Houngbédji, relève d’une « certitude ». A défaut de pouvoir fixer une échéance pour mettre définitivement fin au terrorisme, il a rassuré de la détermination des Forces spéciales à venir à bout de la menace djihadiste.

« La logique est que l’armée républicaine, que l’État l’emporte sur les délinquants. On va y arriver, et on a commencé. Il faut souhaiter donc que ce rythme-là soit maintenu et s’amplifie pour que nos enfants qui sont au front nous garantir la sécurité et l’intégrité de notre territoire nous deviennent toujours vivants », a laissé entendre le porte-parole du gouvernement.

Des armes de guerre, des motocyclettes ont été saisies lors des opérations menées au point triple entre le Bénin, le Niger, et le Burkina Faso.

F. A. A.

5 juillet 2025