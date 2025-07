SRTB recrute 32 correspondants locaux en langue nationale

La Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB S.A.), en charge des médias publics, recrute des journalistes-correspondants en langue locale. Les postes sont répartis dans 17 langues nationales et dans plusieurs départements du Bénin.

Les langues concernées pour le recrutement de journaliste-correspondant à la SRTB sont : Fon, Dendi, Baatonum, Adja, Goun, Mina, Fulfuldé, Ditammari, Tem, Yom, Boo, Anii, Lokpa, Sahouè, Waama, Biali et Naténi.

Les candidats doivent avoir au moins le BAC, une expérience confirmée en journalisme dans la langue visée, ainsi qu’une bonne culture générale. La possession d’un enregistreur et d’un ordinateur constitue un atout.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le mardi 15 juillet 2025 à minuit, uniquement par courrier électronique à l’adresse recrutement@srtb.bj, sous forme d’un fichier PDF unique.

Ils doivent inclure : une lettre de motivation (adressée à la Directrice Générale de la SRTB et mentionnant clairement la langue et la localité), un CV à jour, une copie du diplôme, une preuve d’exercice du métier de journaliste en langue nationale, et une copie d’une pièce d’identité valide.

M. M.

LIRE L’AVIS DE RECRUTEMENT DE LA SRTB

7 juillet 2025 par ,