Les circonstances de l’arrestation et l’extradition de Sossoukpé à Cotonou

L’arrestation et l’extradition de Hugues Comlan Sossoukpè continuent de susciter de vives protestations. La dernière en date est de Reporter Sans Frontières ( RSF).

Dans une publication sur son site Internet, on peut lire :

“RSF condamne avec la plus grande fermeté l’arrestation et la remise de Hugues Comlan Sossoukpè par les autorités ivoiriennes aux autorités béninoises, en violation manifeste de son statut de réfugié. Nous exigeons des explications des autorités ivoiriennes, jusqu’alors silencieuses à ce sujet, et qui se sont rendues manifestement complices de la persécution bien établie d’un reporter en déployant des moyens considérables pour le livrer au Bénin. RSF appelle à la libération immédiate du journaliste et se réserve le droit d’engager toute action nécessaire pour que la coopération bilatérale entre deux pays ne soit pas détournée à des fins de répression transfrontalière contre les professionnels de l’information.

Sous la plume de Arnaud Froger , Responsable du bureau investigation de RSF , on en sait un peu plus sur les circonstances de l’arrestation et l’extradition du journaliste vers le Bénin.

Selon l’auteur, « Arrivé à Abidjan le 8 juillet, le journaliste s’installe à l’hôtel Palm Beach, propriété du Fonds de prévoyance militaire (FPM) de Côte d’Ivoire. Il commence à couvrir le salon dès son ouverture, le lendemain. Dans la soirée du 10 juillet, plusieurs policiers frappent à la porte de sa chambre, selon les informations recueillies par RSF. Il résiste, puis accepte finalement de les suivre avec la promesse qu’il sera amené devant un juge. Il n’en sera rien. Hugues Comlan Sossoukpè est conduit directement au salon d’honneur de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, une zone normalement réservée aux invités de prestige.

Son statut de réfugié politique, accordé par le Togo où il vit en exil depuis sept ans, est pourtant inscrit noir sur blanc dans son passeport — ce que RSF a pu confirmer. Ce statut aurait dû empêcher qu’il soit transféré. En vain. Le journaliste embarque dans un petit avion privé affrété pour l’occasion et à bord duquel il n’aura pour seule compagnie que les policiers qui l’escortent et les membres d’équipage.

Le Beechcraft 1900D se pose à 22h à Cotonou. Le journaliste est débarqué, puis placé en garde à vue à la brigade économique et financière.

Le lendemain matin, il est présenté à un juge d’instruction qui lui lit le mandat d’arrêt émis par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Trois chefs d’accusation sont retenus : “harcèlement par le biais d’un système informatique”, “rébellion”, et “apologie du terrorisme”. Il est immédiatement transféré à la prison de Ouidah près de Cotonou »

La suite est connue , ses avocats sont montés au créneau . Il comparaît à nouveau devant la Criet . Une bataille juridique en perspective.

