Décès de Guy HOUETO, ancien fonctionnaire à l’UNESCO

Guy Laurent HOUETO, un ancien cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) n’est plus. Il a tiré sa révérence le samedi 12 juillet 2025 à Porto-Novo, sa ville natale à l’âge de 88 ans.

Le regretté est un consultant international ; ancien inspecteur de l’enseignement secondaire, et ancien directeur de l’école normale Felicien Nadjo. Il est l’époux de l’ex-ministre des enseignements maternel et primaire, Colette HOUETO.

Paix à son âme !

15 juillet 2025 par ,