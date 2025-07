Kilibo se dote d’un Centre de santé moderne grâce au projet Equité

Le Centre de santé de Kilibo, dans la commune de Ouèssè fait peau neuve grâce au projet Equité (Ensemble pour une Qualité des soins inclusive et transparente, orientée vers l’Égalité genre), financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par Enabel. L’infrastructure sanitaire a été inaugurée en fin de semaine écoulée lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN, assisté de sa collègue en charge des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODÉ.

Dans son engagement à offrir à chaque béninois des soins de santé de qualité, le gouvernement soutenu par l’Agence française de développement et Enabel, a procédé à la réhabilitation du Centre de santé de Kilibo. Les travaux réalisés dans le cadre du projet Equité ont permis de doter le centre d’un bloc Maternité, un bloc Dispensaire, un bloc Laboratoire et Administratif, un local pour les accompagnants, des logements pour le Médecin, la Sage-femme et le Major. Le coût total des travaux est estimé à environ 248.838.600 de francs CFA.

Au terme des travaux de rénovation, les statistiques à la maternité de Kilibo, qui est une maternité SONU-B, enregistre un nombre important d’accouchements. Selon une publication du gouvernement, le centre depuis sa rénovation, enregistre 45 accouchements contre 18 par le passé. Il en est de même pour le centre de santé qui a vu son taux de fréquentation nettement amélioré.

De 2020 à 2023, le gouvernement du Bénin a bénéficié du projet Equité ; une initiative qui contribue au renforcement du système de santé et à l’amélioration de la santé des populations dans les Collines.

F. A. A.

