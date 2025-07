Des vendeurs de médicaments abortifs sur TikTok arrêtés

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a interpellé plusieurs individus pour vente en ligne de médicaments prohibés.

Un réseau opérant via un compte TikTok baptisé « Avortement 2290 » a été démantelé ce 14 juillet 2025 par le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN).

Les mis en cause y proposaient des médicaments abortifs, sans aucune qualification médicale ni autorisation légale.

Les perquisitions menées à leurs domiciles ont permis de saisir des produits pharmaceutiques contrefaits. Les suspects ont été remis à la justice à l’issue de leur garde à vue.

Le CNIN rappelle que la publicité sur les médicaments à destination du public est strictement interdite. Cette interdiction est précisée à l’article 37 du décret N°2024-1297 du 6 novembre 2024.

De plus, la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 sur la protection du consommateur prévoit des peines allant jusqu’à 5 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 100 millions de FCFA pour ce type d’infraction.

Le Centre insiste sur le fait que ces lois s’appliquent également à l’espace numérique.

Il appelle la population à plus de vigilance et invite à signaler toute activité suspecte via ses canaux officiels.

